Yannick Carrasco en Atletico Madrid starten met vlotte zege tegen Granada

Yannick Carrasco speelde maandag een volledige wedstrijd voor Atletico Madrid, dat op de openingspeeldag in La Liga met 3-1 won van Granada. In de 68e minuut leverde de Rode Duivel de assist voor de 2-1.

Net voor rust werd het 1-0 in het Civitas Metropolitano. Avaro Morato scoorde in de vierde minuut van de blessuretijd. Samuel Omorodion bracht de bezoekers in de 63e minuut langszij. Vijf minuten later trapte Memphis Depay de voorzet van Carrasco in doel. Diep in blessuretijd (99e) maakte Marcos Llorente er nog 3-1 van, een doelpunt dat Atletico op basis van het doelsaldo en het aantal gemaakte doelpunten de leidersplaats opleverde.

Axel Witsel moest het vanop de tribunes beleven. Hij zat een speeldag schorsing uit voor de rode kaart die hij in de laatste wedstrijd van vorig seizoen pakte.