Scorende Jeremy Doku wendt transferperikelen af en krijgt staande ovatie van Rennes-fans na klinkende zege

Op de eerste speeldag van de Ligue 1 heeft Rennes relatief eenvoudig afgerekend met Metz. In eigen huis klopte het team van Arthur Theate en Jeremy Doku Metz met 5-1. Doku, die het hof gemaakt wordt door het grote Manchester City, pikte in de ruime overwinning ook zijn doelpuntje mee.

Rennes startte goed via een doelpunt van Arnaud Kalimuendo, maar kon niet lang genieten van die voorsprong, omdat Youssef Maziz op assist van ex-Seraing-middenvelder Georges Mikautadze meteen gelijk maakte. Na rust maakte Rennes het verschil. Kapitein Benjamin Bourigeaud schoot via de zij van Gouiri de voorsprong op het bord, waarna Doku via de rebound zijn ploeg de dubbele voorsprong bezorgde. In het slot stelden Ibrahim Salah (ex-Gent) via twee goals de 5-1 zege helemaal veilig.

Jeremy Doku face à Metz



1ere journée de Ligue 1pic.twitter.com/2To7ZSi05K https://t.co/Xcx4Rog2RI — ?? (@IzmoScouting) August 13, 2023

A standing ovation for Doku as he was subbed off. Says it all! ??? pic.twitter.com/vcmnOT8mOr — EuroFoot (@eurofootcom) August 13, 2023

Sels klopt Lyon

Met Matz Sels in doel is Straatsburg zondag met een 2-1 zege tegen Lyon aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen. Jean-Ricner Bellegarde zette zijn team in de 63e minuut op voorsprong en leverde twaalf minuten later ook de assist voor de 2-0 van Lebo Mothiba. Twee minuten voor tijd ontzegde Nicolas Tagliafico Sels een eerste clean sheet.