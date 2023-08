VIDEO. Noa Lang knalt op heerlijke wijze eerste competitiegoal van PSV binnen (en ook Yorbe Vertessen scoort)

PSV ging zaterdag met een 1-0 voorsprong de rust in tegen Utrecht op de eerste speeldag van de Eredivisie. En wie deed de netten trillen in het Philips Stadion? Jawel, Noa Lang. De Nederlandse aanvaller liet doelman Vasilis Barkas geen kans met een streep in de korte hoek. Vorige week scoorde Lang ook al in de supercup tegen Feyenoord.