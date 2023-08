Raskin en Dessers rechten rug met Rangers in eigen huis tegen Livingston

Rangers heeft zaterdagnamiddag op de tweede speeldag van de Schotse Premiership orde op zaken gesteld na zijn valse start op de openingsspeeldag. Het klopte Livingston met 4-0.

De gastheer schoot snedig uit de startblokken en zag zichzelf beloond met een vroege voorsprong door toedoen van de Nederlandse aanvaller Sam Lammers (10’). Zo’n tien minuten later werd de verdubbeling van de marge via José Cifuentes afgekeurd voor handspel. Het waren uiteindelijk Danilo (78’), Abdallah Sima (84’) en Kieran Dowell (90’) die de afgetekende overwinning over de streep trokken. Cyriiel Dessers mocht na iets meer dan een uur gaan rusten, Nicolas Raskin werd in de 81e minuut naar de kant gehaald in het winnende kamp.

Rangers schuift dankzij de eerste competitiezege van het seizoen op naar een voorlopige tweede plaats in het klassement van de Schotse eerste klasse, met 3 op 6.