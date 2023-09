Vuurwerk, enorm spandoek en tienduizenden enthousiaste fans voor Romelu Lukaku, maar Rode Duivel verliest bij debuut voor AS Roma

Romelu Lukaku heeft vrijdagavond amper één dag na zijn officiële aankondiging al zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club AS Roma. De Rode Duivel toonde zich als invaller in de topper tegen AC Milan meteen zeer bedrijvig, maar ging wel met 1-2 onderuit.

Indrukwekkend. Een ander woord is er niet om het onthaal te omschrijven dat Romelu Lukaku vrijdagavond kreeg van zijn nieuwe club AS Roma in het Stadio Olimpico. Vlak voor de aftrap van de topper tegen AC Milan werd de Rode Duivel uit de kleedkamer gehaald om de fans te groeten. Terwijl tienduizenden supporters ‘Ro-Me-Lu’ schreeuwden, ontrolde zich achter Lukaku een metershoog spandoek ter ere van de Rode Duivel en werd volop vuurwerk afgeschoten.

Twintig minuten voor het einde van de match mocht de huurling van Chelsea zowaar al debuteren. Op dat moment stond Roma echter al 0-2 in het krijt door een penaltydoelpunt van Olivier Giroud en een pareltje van Rafael Leao. Lukaku liet zich meteen opmerken met een paar goede kaatsballen en had bij zijn eerste balcontact al kunnen scoren - een bal rolde op de rand van de zestien ineens voor zijn voeten - maar met zijn mindere rechter mikte hij net over.

😵 | Rafael Leão kan zelfs op onmogelijke wijze scoren! 🚲🔥 #RomaMilan pic.twitter.com/uxX8elmyWa — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) September 1, 2023

Echte kansen kreeg de topschutter aller tijden van de Belgische nationale ploeg niet meer, maar in zijn ijver om mee te verdedigen liet hij zich wel nog opmerken met een roekeloze tackle. Die leverde hem terecht geel op. Pas in blessuretijd lukte zijn ploegmaat Leonardo Spinazzola de aansluitingstreffer voor de thuisploeg, maar toen was het kalf al verdronken.

Foto: EPA-EFE

Foto: AS Roma via Getty Images

Foto: REUTERS