Tajon Buchanan ziet van in tribune hoe zijn nieuwe club Inter in blessuretijd zege pakt tegen Hellas Verona

Inter heeft zaterdagnamiddag tijdens de negentiende speelronde van de Serie A niet zonder slag of stoot de punten thuis gehouden tegen Hellas Verona. Het werd na een spannende slotfase 2-1 in Milaan. Ex-Club Brugge-speler Tajon Buchanan zat in de tribune.

Topschutter Lautaro Martinez (13.) opende al vroeg de score voor de koploper. Henrikh Mkhitaryan stak het leer door tot bij de Argentijn, die zijn zestiende competitietreffer van aan het penaltypunt met buitenkant rechts in doel schoof.

Inter rustte in de tweede helft te veel op zijn lauweren en werd vlak voor het ingaan van het slotkwartier verrast door Thomas Henry (74.). De Franse ex-aanvaller van OH Leuven stond net op het veld toen hij de gelijkmaker met de knie tegen de netten devieerde. Een trefzekere rebound van invaller Davide Frattesi (90.+2) deed het Giuseppe Meazza uiteindelijk in extremis uit zijn voegen barsten. Maar het was nog niet gedaan. Henry wrong in de 100e minuut nog de ultieme mogelijkheid op een gelijkspel de nek om door een penalty tegen de paal te trappen.

??? | Tajon Buchanan komt zijn nieuwe thuishaven ontdekken. ???? #InterVerona pic.twitter.com/Vdaj0cdLgq — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 6, 2024

Jackson Tchatchoua en Cyril Ngonge kregen een basisplaats bij de bezoekers, die met een man minder eindigden na rood voor Darko Lazovic na hevig protest in de nasleep van de winning goal. Tchatchoua maakte de 90 minuten vol, terwijl Ngonge in de 87e minuut mocht gaan rusten.

In de rangschikking van de Italiaanse hoogste afdeling prijkt Inter op de eerste plaats met 48 punten. Hellas verkeert in degradatienood, op de achttiende positie met veertien eenheden.