Galatasaray en Dries Mertens bijten tanden stuk op Kayserispor

Turks landskampioen Galatasaray heeft zijn start van het nieuwe seizoen in de Super Lig niet kunnen opluisteren met een triomf. Op bezoek bij Kayserispor bleef zaterdagavond de brilscore op het bord.

Dries Mertens verscheen aan de aftrap bij ‘Cim Bom’, maar hij kon niet helpen om het verschil te maken. Wilfried Zaha verving hem 20 minuten voor affluiten.

Fenerbahçe en Michy Batshuayi zijn morgen/zondag om 20u45 in eigen huis tegen Gaziantep een eerste keer aan zet.

Zaterdagavond was Sparta Rotterdam wel succesvol tegen promovendus Zwolle in zijn ouverture van het nieuwe seizoen in de Eredivisie: 1-2. Arno Verschueren gaf de assist voor de 0-2 en had zo een belangrijk aandeel in de driepunter.