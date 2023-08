Rode kaart van Paintsil doet Genk de das om tegen ‘lelijk’ Olympiakos

Tegen een lelijk Olympiakos vergat KRC Genk zichzelf te belonen op een nieuwe ontgoochelende Europese avond (1-1). Doelpuntenmaker Paintsil sloeg met een rode kaart de eigen in, een goal in de 96ste minuut verwijst Genk naar de play-offs van de Conference League.

Genk-coach Wouter Vrancken zag in extremis nog twee spelers afhaken. Een controle-echo toonde aan dat het letsel aan de quadriceps van Mike Trésor onvoldoende geheeld was, waardoor Alieu Fadera bij zijn rentree meteen een basisstek kreeg. Angelo Preciado ontbrak omwille van privé-redenen.

Fadera was met Kayembe en vooral man-in-vorm El Khannouss de actiefste Genkenaar tijdens een lastig wedstrijdbegin. Lastig in de betekenis van vervelend. Olympiakos deed niet eens de moeite om tegen te prikken maar gebruikte alle (on)geoorloofde middelen om het tempo uit de wedstrijd te halen.

Herkansing van op de stip

Omdat bij de thuisploeg alleen El Khannouss de bal aan een touwtje had, kwam er nooit vaart in de partij. Lat staan een bal tussen de palen. Tot McKenzie een stevig duel met El Kaabi won en zo een snelle tegenstoot op gang trok. Paintsil wisselde van flank en verraste Freire met een versnelling. De Argentijn liet zijn arm hangen, de Duitse ref Stieler legde de bal resoluut op de stip.

Bij afwezigheid van Heynen en Trésor kweet Paintsil zich van de taak van op elf meter. Tot ontzetting van het thuispubliek duwde doelman Paschkalis de schuiver via de paal uit zijn doelvlak maar de VAR bespaarde KRC Genk een nieuw penaltytrauma. De videoref had opgemerkt dat een Griekse speler te snel de grote rechthoek was ingespurt en gunde Paintsil een herkansing. Ditmaal verdween zijn plaatsbal in de andere bovenhoek en had de thuisploeg zijn verdiende voorsprong op zak: 1-0, de achterstand uit de heenmatch was opgehaald.

Sloopwerk

Verdiend, omdat slechts één van de twee ploegen wilde voetballen. Ook na de 1-0 bleef Olympiakos talmen en breed spelen. Genk domineerde nadrukkelijk maar was bang om in de open val te lopen en miste scherpte in zijn acties. Vooral Hrosovsky had beter moeten doen, toen na een slim tikje van El Khannouss de zee zich opende maar de ervaren Slovaak de vrijlopende Paintsil op rechts volledig over het hoofd zag.

Meteen na rust belandde een verrassende knal van El Khannouss op het dak van het doel. De thuisploeg zette haar sloopwerk verder, de uitgelopen Paschalakis moest Paintsil afstoppen bij de gevaarlijkste aanval.

Rood voor impulsieve Paintsil

Tot Racing halfweg de tweede helft zichzelf in de voet schoot. Een steeds gevaarlijker wordende Paintsil zag een beloftevolle aanval afgebroken worden door een vervelende fout van Quini. De Ghanees reageerde prompt met een (na)trapbeweging, waarna de VAR ref Stieler naar de rode kaart deed grijpen.

Het is niet de eerste keer dat het potje van Paintsil overkookt, ditmaal zette het de wedstrijd volledig op zijn kop. Niet dat Olympiakos met een mannetje meer het initiatief zou overnemen maar de angel was logischerwijze uit het Genkse aanvalsspel verdwenen.

Drama in minuut 96

Doelman Vandevoordt leek met een knappe save op een uitbraak van Biel verlengingen uit de brand te slepen, toen de kelk diep in blessuretijd tot op de bodem moest geledigd worden. Hrosovsky verloor het duel aan de grote rechthoek en Alexandropoulos knalde droog binnen: 1-1.

Zo sneuvelde KRC Genk voor de tweede keer op rij onverdiend tegen een lelijke ploeg. Maar weer moet Racing - en dan vooral de impulsieve Paintsil - in eigen boezem kijken. Op 24 en 31 augustus heeft het tegen het Turkse Adana Demirspor nog een derde laatste matchbal om de Europese poules (van de Conference League) te halen.

KRC GENK: Vandevoordt - Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe - Ouattara, Hrosovsky - Paintsil, El Khannouss, Fadera - Sor. OLYMPIAKOS: Paschalakis - Rodinei, Retsos, Freire, Quini - Iborra, Camara - Masouras, Carvalho, Fortounis - El Kaabi. VERVANGINGEN: 46’ Carvalho door Alexandropoulos, 68’ El Kaabi en Masouras door El Arabi en Biel, 69’ Fadera door Galarza, 80’ Camara door Vrousai, 90’ Sor door Bonsu Baah, 98’ Hrosovsky en McKenzie door Arokodare en Oyen en Fortounis door Ntoi. DOELPUNTEN: 30’ Paintsil 1-0, 96’ Alexandropoulos 1-1. STRAFSCHOPPEN: 30’ Paintsil (omgezet). GELE KAARTEN: 45’ Masouras (late tackle), 54’ Rodinei (protest), 57’ Fadera en Camara (opstootje), 65’ Quini (trekfout), 78’ Fortounis (trekfout), 83’ Biel (trekfout), 90’ Freire (afstoppen aanval), 93’ Van Dessel (T2, protest). RODE KAARTEN: 65’ Paintsil (natrapbeweging), 98’ Rodinei (2x geel). TOESCHOUWERS: 11.998. SCHEIDSRECHTER: Tobias Stieler (Duitsland).

{ "content": [ { "p": "Na afloop was de teleurstelling enorm groot bij de Limburgers. “We hadden de hoop om ons te kwalificeren”, aldus verdediger Mark McKenzie. “De intentie was er, dat kan je duidelijk zien. Het was spijtig dat dan die rode kaart valt, dat veranderde de hele wedstrijd. Plots moesten we gaan vechten. Of het terecht was? De scheidsrechter noemde het ‘violent conduct’, dus daar kan ik verder weinig over zeggen. Voor de rest waren wij gewoon het betere team, zelfs met z’n tienen speelden we beter dan hen. Dat is enorm frustrerend. Ze stonden met de rug tegen de muur omdat we zo intensief speelden, maar op het einde van de dag zitten we met een pijnlijke realiteit.”" }, { "subhead": "Vandevoordt: “We konden ze pakken”" }, { "p": "“Altijd in die laatste minuut”, sakkerde doelman Maarten Vandevoordt. “Dan gaat die bal gewoon binnen. Het ging heel snel met zo veel volk voor m’n neus, ik zag de bal niet vertrekken. We wisten dat ze nog zouden komen, omdat wij met z’n tienen speelden. Maar dat ze dan zo zouden scoren… Wat is momenteel misloopt? Dat is wat zwaar gesteld. Iedereen voelt hier dat we ze konden pakken, maar toen viel die rode kaart. Zonde. Dat is echter voetbal, we moeten door. Iedereen is professioneel genoeg om dit te kunnen verwerken.”" }, { "subhead": "Vrancken: “Zo geraken we niet in het goede gevoel”" }, { "p": "Wouter Vrancken was behoorlijk aan het balen. “Vooral die rode kaart mag niet gebeuren’, aldus de Genk-trainer. “We hadden de match helemaal in handen. We gaven zelfs geen enkele kans weg tot die uitsluiting. We wilden blijven drukken en ze zouden dan wel begeven. In die fase zijn we niet gekomen door die rode kaart. We zijn constant bezig met die impulsieve reacties, niet alleen bij Paintsil. Qua resultaten geraken we niet in het goede gevoel. We hebben het wel goed gedaan maar die resultaten vallen tegen. We zijn tot hiertoe overal dominant geweest. Toch zitten we met een zuur gevoel. Nu is het zaak dat we het negatieve gevoel wegnemen.”" }, { "p": "Mike Trésor speelde niet wegens een blessure. Het is niet duidelijk of hij zondag tegen Charleroi kan spelen." }, { "p": "" }, { "styled_text": { "text": "", "type": "information_text" } } ], "title": "Teleurstelling is groot bij KRC Genk: “De rode kaart veranderde alles”", "type": "aside-inline" }